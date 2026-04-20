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España cambia de rumbo: reactiva la mayor búsqueda minera de recursos estratégicos en 50 años para blindar Europa

España cambia de rumbo: reactiva la mayor búsqueda minera de recursos estratégicos en 50 años para blindar Europa

España ha decidido volver a mirar bajo tierra con una ambición que no se veía desde hace décadas. El Gobierno aprobó en marzo el I Plan de acción para la gestión sostenible de las materias primas minerales 2026-2030, ligado a una inversión pública de 414 millones de euros. Dentro de ese paquete, la pieza más llamativa es el Programa Nacional de Exploración Minera 2026-2030, al que el propio plan asigna 182 millones. El Ejecutivo lo ha presentado como el primer programa estatal de exploración minera en medio siglo, con foco en materias primas fu

| etiquetas: materias primas , minerales , minería
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3 comentarios
12 3 1 K 137 actualidad
ur_quan_master #2 ur_quan_master *
Mientras no le vendan la explotación a multinacionales mineras.... que es lo que pasará
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uyquefrio #1 uyquefrio
No sé si será igual en otros sitios pero de la explotación que nombra de Abrenojar solo hay que ver el nombre (Abenojar Tungsten) para empezar a vislumbrar los hilos anglosajones que están detrás...
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Songji #3 Songji
Esto va a ser un expolio...
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menéame