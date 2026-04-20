España cambia de rumbo: reactiva la mayor búsqueda minera de recursos estratégicos en 50 años para blindar Europa

España ha decidido volver a mirar bajo tierra con una ambición que no se veía desde hace décadas. El Gobierno aprobó en marzo el I Plan de acción para la gestión sostenible de las materias primas minerales 2026-2030, ligado a una inversión pública de 414 millones de euros. Dentro de ese paquete, la pieza más llamativa es el Programa Nacional de Exploración Minera 2026-2030, al que el propio plan asigna 182 millones. El Ejecutivo lo ha presentado como el primer programa estatal de exploración minera en medio siglo, con foco en materias primas fu