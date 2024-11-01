España ante la amenaza de la "Bestia del Este": El invierno se endurece a finales de enero

El fenómeno, apodado mediáticamente como la "Bestia del Este", hace referencia a una irrupción de aire polar continental que, de confirmarse las previsiones del Centro Europeo de Previsión (ECMWF), desplomaría los termómetros en gran parte del país.El motor del frío: el calentamiento estratosférico.La causa de este cambio radical no está en la superficie, sino en la estratosfera. Se ha detectado un calentamiento estratosférico súbito que ha fracturado el vórtice polar. Al romperse este "muro" que retiene el aire ártico en el polo
| etiquetas: frio , temperatura , probabilidad , ecmwf , meteorología , palas
Estos meteorólogos están bajando el nivel de nombres catastróficos.
Alguien decide que los atascos son monumentales, y desde entonces, todas las operaciones salida de julio y operación retorno de agosto, se convierten en noticias tales como “el monumental atasco llegó hasta más allá de Arganda”. Con esa lógica, cualquier accidente de circulación no produce chatarra, sino “amasijo de hierros”, aunque en realidad sean trozos de acero, carcasas de plástico, aluminio y polímeros del petróleo. Me pregunto…¿Todos los incendios son dantescos? La actualidad, ¿siempre es rabiosa?