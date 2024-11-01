El PP y el PSOE discuten como actores de sobremesa, se insultan con entusiasmo profesional y juran representar modelos opuestos de país; se unen para más presupuesto militar, más contratos, más subordinación estratégica. Es la gran virtud del sistema: ofrecer dos narradores para contar la misma historia. Así, cada votante puede sentirse representado mientras ambos le vacían el bolsillo con el argumento ideológico de su preferencia. Cada euro destinado al militarismo es un euro que no va a necesidades sociales.
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Pero esas amenazas no desfilan en una parada militar. La precariedad no fabrica fragatas. Las listas de espera no reparten dividendos. La pobreza infantil no organiza ferias internacionales del armamento. Por eso reciben menos atención.
El enemigo útil siempre está lejos, difuso y geopolíticamente complejo. El enemigo real suele estar cerca: salarios bajos, servicios públicos debilitados y riqueza concentrada. Pero contra ese no se movilizan portaaviones.
Por eso seguirán gritándose en campaña y abrazándose en los presupuestos. Por eso uno fingirá escándalo ante el otro mientras ambos aprueban lo mismo.
Y por eso, cuando escuche usted que España vive polarizada, mire primero dónde va el dinero. Y es ahi donde suele esconderse la verdad.
Incluso en la forma de de reclutar carne de cañon la comedia que escenifican es diferente pero el mismo objetivo: quieren carne de cañon para el ejercito. Sanchez escenifica divergencias con Trump, para ganar la confianza de la izquierda a la vez que aboga por un ejercito europeo; qu esi exitiera tengan la seguridad de que ya nos hubierna utilizado como carne de cañon, como a los ucranianos.
Hasta en el mismísimo congreso la matayayos le llamo hijoputa a Sánchez