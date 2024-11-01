España: 2 partidos y un solo cañón

El PP y el PSOE discuten como actores de sobremesa, se insultan con entusiasmo profesional y juran representar modelos opuestos de país; se unen para más presupuesto militar, más contratos, más subordinación estratégica. Es la gran virtud del sistema: ofrecer dos narradores para contar la misma historia. Así, cada votante puede sentirse representado mientras ambos le vacían el bolsillo con el argumento ideológico de su preferencia. Cada euro destinado al militarismo es un euro que no va a necesidades sociales.