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España: 2 partidos y un solo cañón

España: 2 partidos y un solo cañón

El PP y el PSOE discuten como actores de sobremesa, se insultan con entusiasmo profesional y juran representar modelos opuestos de país; se unen para más presupuesto militar, más contratos, más subordinación estratégica. Es la gran virtud del sistema: ofrecer dos narradores para contar la misma historia. Así, cada votante puede sentirse representado mientras ambos le vacían el bolsillo con el argumento ideológico de su preferencia. Cada euro destinado al militarismo es un euro que no va a necesidades sociales.

| etiquetas: ppsoe militaristas , despilfarro belico , recortes sociales
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7 comentarios
2 1 1 K 16 actualidad
botafoch #3 botafoch
Y para subirse los sueldos en cuanto tocan sillón. Para eso también hay unanimidad
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#2 tierramar
Tal vez convendría preguntar a la población qué entiende por seguridad. Quizá muchos respondan que seguridad es tener empleo estable, alquiler asumible, atención médica rápida, transporte público digno, pensiones seguras o escuelas sin recortes.
Pero esas amenazas no desfilan en una parada militar. La precariedad no fabrica fragatas. Las listas de espera no reparten dividendos. La pobreza infantil no organiza ferias internacionales del armamento. Por eso reciben menos atención.
El enemigo útil siempre está lejos, difuso y geopolíticamente complejo. El enemigo real suele estar cerca: salarios bajos, servicios públicos debilitados y riqueza concentrada. Pero contra ese no se movilizan portaaviones.
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#5 tierramar
PP PSOE Compiten por cargos, por relato y por electorado. Pero ambos cooperan en lo decisivo: garantizar que determinados intereses jamás se sientan amenazados. Y entre esos intereses ocupa lugar destacado la maquinaria militar-industrial, esa criatura siempre hambrienta que exige dinero público constante y discreción mediática.
Por eso seguirán gritándose en campaña y abrazándose en los presupuestos. Por eso uno fingirá escándalo ante el otro mientras ambos aprueban lo mismo.
Y por eso, cuando escuche usted que España vive polarizada, mire primero dónde va el dinero. Y es ahi donde suele esconderse la verdad.
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#7 tierramar
LOs 2 partidos defienden la permanencia en la OTAN.
Incluso en la forma de de reclutar carne de cañon la comedia que escenifican es diferente pero el mismo objetivo: quieren carne de cañon para el ejercito. Sanchez escenifica divergencias con Trump, para ganar la confianza de la izquierda a la vez que aboga por un ejercito europeo; qu esi exitiera tengan la seguridad de que ya nos hubierna utilizado como carne de cañon, como a los ucranianos.
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Kantinero #4 Kantinero
Los cojones, quien insulta constantemente es PP y VOX
Hasta en el mismísimo congreso la matayayos le llamo hijoputa a Sánchez
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#1 Cincocuatrotres
Y eso sin contar a los que verdaderamente nos mandan, los que controlan el IBEX 35 y los medios
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#6 tierramar
#1 PPSOE sirve a esos, el bipartidismo de opereta les sirve para que los poderes reales no sean tocados; lo peor que la industria armamentisticca necesita guerras, y las guerras carne de cañon. Y en esto también están de acuerdo, si el proximo gobierno lo conforman PPSOE son de reclutar carne de cañón y llevarnos a las guerras yanquis
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menéame