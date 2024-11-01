Espacios Naturales de Aragón, los grandes olvidados

A pesar de su presencia en el territorio, los trabajadores de Espacios Naturales Protegidos han sido incluso olvidados en los acuerdos entre el comité de empresa de Sarga y el Gobierno de Aragón en estos últimos ocho años. Un trabajador contratado como peón o como peón especialista, está en la actualidad, realizando labores de información, desbroce, obras de albañilería, vigilancia, etc. Desde los Espacios Naturales de Aragón se denuncia que se lleva 15 años sin una categoría profesional específica que se ajuste a sus desempeños. Los trabajador