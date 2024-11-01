edición general
El esfuerzo de Trump por salvar la industria del carbón se enfrenta a la oposición de la industria del carbón [EN]

Los esfuerzos de la administración Trump por apuntalar la industria del carbón, que está en rápido declive, se han topado con un problema: algunos actores de esa industria no quieren saber nada de ella. Dos propietarios de plantas de carbón de Colorado calificaron el mandato de la administración Trump de mantener la instalación en funcionamiento más allá de su fecha de vencimiento como una violación de sus derechos constitucionales. Extender la vida útil de las antiguas plantas de carbón podría costar a los contribuyentes $3.000 millones al año

sotillo
Y esto es lo que hace la derecha, destrozar el presente y dejarlo sin futuro
Mark_
#3 te falta la tercera parte: para arreglarlo ellos y sacar su correspondiente tajada.

azathothruna
He llegado al punto de que me importa menos las vidas de los mineros del carbon.
No solo eligen contribuir al cambio climatico (si creen o no es irrelevante) sino que votaron por alguien que desprecia a los trabajadores, lo que quiere decir que si antes estaban apenas vivos por las condiciones peligrosas, ahora sera modo hardcore
Un_señor_de_Cuenca
Siempre del lado incorrecto.
