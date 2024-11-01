edición general
2 meneos
16 clics
Esculturas invisibles

Esculturas invisibles  

Un artista argentino explica sus esculturas metarreales consistentes en el uso de objetos que desaparecen con ayuda de un juego de luces y pintando sobre el objeto su propio negativo.

| etiquetas: esculturas , invisibles , metarreales
2 0 0 K 30 cultura
sin comentarios
2 0 0 K 30 cultura

menéame