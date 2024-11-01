edición general
5 meneos
52 clics
Escucha esto: Estados Unidos no necesita Groenlandia "ENG"

Escucha esto: Estados Unidos no necesita Groenlandia "ENG"  

En este episodio, Malcolm Nance, presentador de Black Man Spy, analiza las posibles consecuencias de que Estados Unidos haya adquirido por la fuerza Groenlandia. Basándose en su reciente viaje, Nance analiza las graves consecuencias, incluidas las implicaciones del Artículo 5 de la OTAN y el absurdo de las reclamaciones estratégicas de Groenlandia. Esta emisión urgente advierte de los efectos catastróficos en las relaciones con Estados Unidos si aumentan las tensiones. ¡No te pierdas esta importante conversación!

| etiquetas: malcolm , nance , podcast , geopolitica
4 1 0 K 41 actualidad
6 comentarios
4 1 0 K 41 actualidad
powernergia #5 powernergia
#3 Claro y en vez de presionar a Dinamarca para que no les dieran el contrato a esa constructora (no es más que eso), en un país que ya tiene una presencia militar de EEUU, deciden que lo mejor es quedarse con Groenlandia, porque los chinos no pueden hacer infraestructuras donde ellos manden.

¿En serio no veis lo absurdo de este argumento?.

Desde el principio del gobierno de Trump se han buscado sesudas explicaciones a sus atribuladas ideas, pensando que finalmente todo formaba parte de un…   » ver todo el comentario
2 K 26
#6 arreglenenlacemagico
#5 sigues sin saber que ese aeropuerto no lo va a construir china desde el 2018 no se porque no lo viste , te di la información .
China intentó financiar estas obras para expandir su "Ruta de la Seda Polar", la preocupación geopolítica llevó a que Dinamarca y bancos europeos asumieran la totalidad de la deuda para mantener el control sobre la infraestructura crítica del Ártico , tampoco escuchaste el podcast.
hablas por hablar sinceramente.
Ya te he dicho que era great television en…   » ver todo el comentario
0 K 6
powernergia #2 powernergia
Es obvio que EEUU no necesita Groenlandia para nada que no tuviera ya antes.
Las empresas tenían todos los recursos a su disposición, y si no se han puesto a extraerlos es porque es un sitio muy complicado para rentabilizar nada.
Y estratégicamente tenían toda la vía libre, para hacer lo que quisieran en un territorio de un aliado especialmente vinculado a EEUU y dispuesto a cualquier cosa que les pidieran.

Las verdaderas razones:

El tarado megalómano de Trump quiere pasar a la historia como el presidente que hizo América más grande en los últimos 100 años, literalmente un 20% más grande.
1 K 14
#3 arreglenenlacemagico
#2 creo que te equivocas que quiera hacer great television no es por los minerales son por otras cosas securingdemocracy.gmfus.org/incident/chinese-state-owned-company-bids-.
0 K 6
#1 arreglenenlacemagico
en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Nance BIO del sujeto una persona bastante educada para tener una opinion formada del tema
1 K 13
#4 lovetan
Está claro que quien necesita que USA invada Groenlandia es Rusia.
1 K 13

menéame