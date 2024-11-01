Escucha esto: Estados Unidos no necesita Groenlandia "ENG"  

En este episodio, Malcolm Nance, presentador de Black Man Spy, analiza las posibles consecuencias de que Estados Unidos haya adquirido por la fuerza Groenlandia. Basándose en su reciente viaje, Nance analiza las graves consecuencias, incluidas las implicaciones del Artículo 5 de la OTAN y el absurdo de las reclamaciones estratégicas de Groenlandia. Esta emisión urgente advierte de los efectos catastróficos en las relaciones con Estados Unidos si aumentan las tensiones. ¡No te pierdas esta importante conversación!
¿En serio no veis lo absurdo de este argumento?.
Desde el principio del gobierno de Trump se han buscado sesudas explicaciones a sus atribuladas ideas, pensando que finalmente todo formaba parte de un…
China intentó financiar estas obras para expandir su "Ruta de la Seda Polar", la preocupación geopolítica llevó a que Dinamarca y bancos europeos asumieran la totalidad de la deuda para mantener el control sobre la infraestructura crítica del Ártico , tampoco escuchaste el podcast.
hablas por hablar sinceramente.
Ya te he dicho que era great television en…
Las empresas tenían todos los recursos a su disposición, y si no se han puesto a extraerlos es porque es un sitio muy complicado para rentabilizar nada.
Y estratégicamente tenían toda la vía libre, para hacer lo que quisieran en un territorio de un aliado especialmente vinculado a EEUU y dispuesto a cualquier cosa que les pidieran.
Las verdaderas razones:
El tarado megalómano de Trump quiere pasar a la historia como el presidente que hizo América más grande en los últimos 100 años, literalmente un 20% más grande.