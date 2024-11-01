Escucha esto: Estados Unidos no necesita Groenlandia "ENG"  

En este episodio, Malcolm Nance, presentador de Black Man Spy, analiza las posibles consecuencias de que Estados Unidos haya adquirido por la fuerza Groenlandia. Basándose en su reciente viaje, Nance analiza las graves consecuencias, incluidas las implicaciones del Artículo 5 de la OTAN y el absurdo de las reclamaciones estratégicas de Groenlandia. Esta emisión urgente advierte de los efectos catastróficos en las relaciones con Estados Unidos si aumentan las tensiones. ¡No te pierdas esta importante conversación!