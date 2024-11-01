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El escritor argentino Martín Caparrós sobre Ayuso tras sus palabras sobre la Conquista de América: "¡Qué cruel es la ignorancia!"

El escritor argentino Martín Caparrós sobre Ayuso tras sus palabras sobre la Conquista de América: "¡Qué cruel es la ignorancia!"

"Esta vez (la ignorancia) se encarniza contra esta semianalfabeta que lidera la extrema derecha madrileña". Según el escritor, en 1491, justo un año antes de la llegada a América por parte de Cristóbal Colón, la población del continente oscilaba entre los 30 y los 40 millones de personas. 100 años más tarde, ya con España habiendo establecido una administración estructurada mediante virreinatos, audiencias y capitanías, la población autóctona descendió hasta los 3-4 millones de personas. "No sé por qué lo llaman genocidio", ha ironizado

| etiquetas: martín caparrós , ayuso , conquista , datos
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18 comentarios
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Comentarios destacados:    
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Seamos serios:
- Los españoles que fuero allí no eran unos santos e hicieron muchas cosas de las que no sentirse orgullosos.
- La diezma de la población se debió a factores de enfermedades. Si en vez de los españoles llegan otros las enfermedades se progagan igual o más (recordemos a los anglosajones repartiendo mantas que recogían de hospitales con gente con efermedades infeccionsas)
- Lo de América como una arcadia feliz .. hombre, a lo mejor en alguna islita, pero entre ellos, igual de…   » ver todo el comentario
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#3 exeware
#1 tampoco hay consenso en cuantas personas habia antes.
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HeilHynkel #5 HeilHynkel
#3

Cierto, aunque habla de toda América, no de Mesoamérica, donde aproximadamente se habla de 15 a 20 millones, pero con muchos peros ...

No obstante, si te llega una enfermedad para la que no estás preparado ... malo (como nos pasó en este lado del charco con la peste negra)
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traviesvs_maximvs #4 traviesvs_maximvs
#1 con respecto al trabajo creo que fue alli donde se impuso la jornada de ocho horas en las encomiendas, creo que siete para los que trabajaban en minas. Hablo de memoria, igual yerro.
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HeilHynkel #7 HeilHynkel
#4

Me suena que Felipe II la puso para la gente que trabajaba en fortificaciones y otros trabajos para la corona, para evitar las horas de sol. Ahora en América .. ni idea.
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tul #6 tul
#1 claaaaroo hombre como en el española que no dejaron ni a un solo indigena vivo, serian las enfermedades tambien o el precio de los alquieleres...
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HeilHynkel #9 HeilHynkel
#6

¿Eres capaz de apreciar la sutil diferencia entre una isla y un continente? Seguro que hubo más islas donde no quedó nadie, pero una cosa son hechos concretos y otra la tendencia general. Lo que mató a los indígenas principalmente fueron las enfermedades, lo que no quita la responsabilidad de los malos tratos y la explotación por parte de los conquistadores.
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tul #10 tul
#9 el caso es que no fueron las enfermedades ni los malos tratos ni la explotacion lo que extermino a los indigenas de la española, fueron los colonos a fuego y espada.
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HeilHynkel #11 HeilHynkel
#10

¿habla este señor de Española o de América en general?
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traviesvs_maximvs #13 traviesvs_maximvs *
#6 por lo general la política de los españoles no fue la del exterminio. Siempre que se pudo se buscó la alianza con las tribus y civilizaciones locales matrimonios mediante y hay varios ejemplos de ello. Lo que pasa que hay un empeño en verlo desde los ojos de los aztecas, los grandes derrotados de esta historia, que no dejaban de ser unos tiranos con sus vecinos.
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powernergia #12 powernergia
Isabel Diaz Ayuso, esa historiadora...
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#14 IngridPared
Se habla poco de los millones de europeos que se salvaron de morir de hambre gracias a la emigración a América.
Y de los millones de europeos que se salvaron de morir de hambre gracias a la patata.
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#15 laruladelnorte
Pirada y tonta,una persona muy completa la señora Ayuso.
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#18 exeware
#16 posiblemente tengas razón, los brotes mas mortíferos de Cocoliztli coincidieron con terribles sequias mas lluvias extremas, todo suma claro. Parece que en europa no habia desnutrición ni trabajos forzados, que la clase baja tenia seguridad social y demas...
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#2 exeware *
Nada como ignorar que minimo el 90% de ese decrecimiento se debió a epidemias.
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tul #8 tul
#2 la epidemia de cristianos que tuvieron fue la peor de todas.
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Ed_Hunter #16 Ed_Hunter
#2 epidemias que posiblemente no hubiesen sido tan graves sin la desnutrición y los trabajos forzados.
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#17 bol
Abascal debe estar rabiando de que internacionalmente no sea él quien lidera la extrema derecha en este país.
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menéame