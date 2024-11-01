El escritor argentino Martín Caparrós sobre Ayuso tras sus palabras sobre la Conquista de América: "¡Qué cruel es la ignorancia!"

"Esta vez (la ignorancia) se encarniza contra esta semianalfabeta que lidera la extrema derecha madrileña". Según el escritor, en 1491, justo un año antes de la llegada a América por parte de Cristóbal Colón, la población del continente oscilaba entre los 30 y los 40 millones de personas. 100 años más tarde, ya con España habiendo establecido una administración estructurada mediante virreinatos, audiencias y capitanías, la población autóctona descendió hasta los 3-4 millones de personas. "No sé por qué lo llaman genocidio", ha ironizado
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- Los españoles que fuero allí no eran unos santos e hicieron muchas cosas de las que no sentirse orgullosos.
- La diezma de la población se debió a factores de enfermedades. Si en vez de los españoles llegan otros las enfermedades se progagan igual o más (recordemos a los anglosajones repartiendo mantas que recogían de hospitales con gente con efermedades infeccionsas)
- Lo de América como una arcadia feliz .. hombre, a lo mejor en alguna islita, pero entre ellos, igual de… » ver todo el comentario
Cierto, aunque habla de toda América, no de Mesoamérica, donde aproximadamente se habla de 15 a 20 millones, pero con muchos peros ...
No obstante, si te llega una enfermedad para la que no estás preparado ... malo (como nos pasó en este lado del charco con la peste negra)
Me suena que Felipe II la puso para la gente que trabajaba en fortificaciones y otros trabajos para la corona, para evitar las horas de sol. Ahora en América .. ni idea.
¿Eres capaz de apreciar la sutil diferencia entre una isla y un continente? Seguro que hubo más islas donde no quedó nadie, pero una cosa son hechos concretos y otra la tendencia general. Lo que mató a los indígenas principalmente fueron las enfermedades, lo que no quita la responsabilidad de los malos tratos y la explotación por parte de los conquistadores.
¿habla este señor de Española o de América en general?
Y de los millones de europeos que se salvaron de morir de hambre gracias a la patata.