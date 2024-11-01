El escritor argentino Martín Caparrós sobre Ayuso tras sus palabras sobre la Conquista de América: "¡Qué cruel es la ignorancia!"

"Esta vez (la ignorancia) se encarniza contra esta semianalfabeta que lidera la extrema derecha madrileña". Según el escritor, en 1491, justo un año antes de la llegada a América por parte de Cristóbal Colón, la población del continente oscilaba entre los 30 y los 40 millones de personas. 100 años más tarde, ya con España habiendo establecido una administración estructurada mediante virreinatos, audiencias y capitanías, la población autóctona descendió hasta los 3-4 millones de personas. "No sé por qué lo llaman genocidio", ha ironizado