Escrito de rectificación de Carles Puigdemont i Casamajó

En cumplimiento de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de mayo, reguladora del Derecho de Rectificación, informamos que la noticia originalmente publicada en esta URL el día 26 de febrero de 2026] titulada La Generalitat de Cataluña (PSC) paga casi 80 euros al mes para el servicio de parking del vehículo de Carles Puigdemont

#1 Marisadoro *
1. Es falso que el PSC o la Generalitat sufraguen un servicio de aparcamiento para D. Carles Puigdemont, o que exista un gasto público destinado a su beneficio personal.

2. Es falso que la plaza de aparcamiento mencionada en la noticia esté vinculada a D. Carles Puigdemont.

3. Es igualmente falso que el vehículo al que se refiere el contrato esté asociado al Sr. Puigdemont o que exista cualquier relación entre él y dicho servicio. Ningún documento oficial establece vínculo alguno entre el citado contrato y el Sr. Puigdemont, ni directa ni indirectamente.
Supercinexin #2 Supercinexin
Entrégate a las Fuerzas Sanchistas y nuestro Presidente sabrá ser magnánimo, Carlas.
woody_alien #3 woody_alien
Fe de ratas.
powernergia #4 powernergia *
Bueno, es la Gaceta, el que mientan no es ni noticia, en todo caso la novedad es la rectificación obligada.
#5 Suleiman
Teniendo en cuenta que es una publicación propietad de la Fundación Disenso, que preside Santiago Abascal, no se puede esperar nada verídico.
#6 z1018
La fuente de la noticia, la del pueblo de el lado.
Medios de desinformación para su lector medio: gente con la inteligencia justa para no cagarse encima
