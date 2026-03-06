Escrito de rectificación de Carles Puigdemont i Casamajó

En cumplimiento de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de mayo, reguladora del Derecho de Rectificación, informamos que la noticia originalmente publicada en esta URL el día 26 de febrero de 2026] titulada La Generalitat de Cataluña (PSC) paga casi 80 euros al mes para el servicio de parking del vehículo de Carles Puigdemont
2. Es falso que la plaza de aparcamiento mencionada en la noticia esté vinculada a D. Carles Puigdemont.
3. Es igualmente falso que el vehículo al que se refiere el contrato esté asociado al Sr. Puigdemont o que exista cualquier relación entre él y dicho servicio. Ningún documento oficial establece vínculo alguno entre el citado contrato y el Sr. Puigdemont, ni directa ni indirectamente.
Medios de desinformación para su lector medio: gente con la inteligencia justa para no cagarse encima