Escribano (ElCano): "Estamos ante la cuarta gran crisis fósil, y Europa no llega a tiempo para su independencia energética"

"Estamos ante una escalada del conflicto en Irán descontrolada y todos los peores escenarios han ocurrido, se han atacado infraestructuras energéticas, la Guardia Revolucionaria aguanta y si el viernes estábamos al borde del abismo, ahora hemos dado un paso adelante". Con esas palabras, Gonzalo Escribano, investigador principal y director del Programa Energía y Clima del Real Instituto Elcano. "Estamos ante la cuarta gran crisis fósil, y Europa no llega a tiempo para su independencia energética". Debemos seguir nuestra senda de descarbonización
Valorar una implicacion de geopolitica como algo natural, cuando existe y crea el problema y desaparece y deja de haberlo me parece peculiar.
Nadie esta preparado para que una de las superpotencias quiera apropiarse de recursos de otros paises soberanos, no es llegar tarde a algo es haber permitido desde un genocidio a guerra ilegales.
Si no hay normas es imposible prepararse para nada, ya que cada dia puede ser una excepcion imposible de preveer.