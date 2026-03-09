edición general
Escribano (ElCano): "Estamos ante la cuarta gran crisis fósil, y Europa no llega a tiempo para su independencia energética"

"Estamos ante una escalada del conflicto en Irán descontrolada y todos los peores escenarios han ocurrido, se han atacado infraestructuras energéticas, la Guardia Revolucionaria aguanta y si el viernes estábamos al borde del abismo, ahora hemos dado un paso adelante". Con esas palabras, Gonzalo Escribano, investigador principal y director del Programa Energía y Clima del Real Instituto Elcano. "Estamos ante la cuarta gran crisis fósil, y Europa no llega a tiempo para su independencia energética". Debemos seguir nuestra senda de descarbonización

JackNorte #1 JackNorte
No creo que nadie llegue a tiempo para evitar un colapso de cadena de suministro global, pero podemos fingir que solo España llega tarde con Portugal con mas reservas que el resto de Europa ern cuanto al gas.
Valorar una implicacion de geopolitica como algo natural, cuando existe y crea el problema y desaparece y deja de haberlo me parece peculiar.
Nadie esta preparado para que una de las superpotencias quiera apropiarse de recursos de otros paises soberanos, no es llegar tarde a algo es haber permitido desde un genocidio a guerra ilegales.
Si no hay normas es imposible prepararse para nada, ya que cada dia puede ser una excepcion imposible de preveer.
sorrillo #2 sorrillo
Rápido, hay que cerrar más centrales nucleares.
