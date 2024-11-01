La escena del espejismo. Lawrence de Arabia  

Lawrence de Arabia (en inglés, Lawrence of Arabia) es una película británica de 1962 del género épico-histórico, dirigida por David Lean y basada en la vida de Thomas Edward Lawrence. La cinta está interpretada por Peter O'Toole, Omar Sharif, Anthony Quinn, Alec Guinness, Jack Hawkins, Anthony Quayle, José Ferrer, Claude Rains, Arthur Kennedy y Fernando Sancho, entre otros.