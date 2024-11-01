Los jugadores de Pokémon Go pueden haber ayudado sin saberlo a construir un conjunto masivo de datos de entrenamiento de IA a través de años de escaneo de ubicaciones del mundo real.
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Niantic acaba de revelar que las fotos y los escaneos de realidad aumentada recopilados a través de Pokémon Go han generado un conjunto de datos de más de 30 mil millones de imágenes del mundo real. La compañía ahora está utilizando esos datos para potenciar la IA de navegación visual de los robots de reparto.… » ver todo el comentario
No hay nada menos malo, es un puto gran hermano a nivel mundial, cuyo ánimo de lucro no va a proceder de la publicidad
Al leer lo de mapas, por lo que sea, he imaginado mapas, no espionaje.
Es decir, que buscaban dinero y no control.
Si buscan control, entonces, por supuesto, me pongo en contra radicalmente. Aunque no creo que necesiten jueguecitos de nintendo para conseguir esa información.
Y personalmente, tengo mis dudas.
Más que nada, porque Nintendo (que a fin de cuentas, es quien controla a Niantic creo que se llamaba), no se casa con USA. Y la prueba, es que es de las primeras empresas en pedir la devolución de los aranceles (y no por poco dinero) tras la sentencia que los invalidaba.
No lo veo imposible porque Japón es básicamente una colonia desde la 2ª GM, pero sí improbable.
Y sé que muchas conspiraciones son reales (y más, con la CIA o el Mossad), pero hay demasiadas cosas reales y comprobadas de las que preocuparse (con las mismas instituciones metidas) como para preocuparse de conspiraciones que pueden ser o no ser.
Con lo que te espían todos para intereses que no conocemos (que son básicamente espiar por un lado y venderte cosas por otro), que un juego aproveche los datos para hacer una aplicación de mapas me parece no solo aceptable, si no algo positivo.
Siempre y cuando, los datos sean anónimos y usen solo las imágenes, claro.
Pokemon Go, el juego de vigilancia masiva financiado por la CIA, ahora propiedad de Arabia Saudita
Pokemon Go ha estado mapeando en 3D sus hogares durante años, y ahora es propiedad de la esposa, Jeff Bezos Hacking, periodista que asesina al príncipe heredero de Arabia Saudita.
Fuente
Que sea de los que descuartizan periodistas, de los que lo usan para guerras, o de alguien que no se conoce de nada, me da igual. Asumo que no quieren los datos para hacer el bien, sea conocido o no.
Pero si usan para una aplicación de mapas (que por supuesto, es para que ellos saquen dinero a costa de tus datos, por lo tanto es malo), pues lo considero menos malo a que sean para vender a Palantir o a empresas de publicidad que luego "los pierden" y te empiezan a entrar estafadores (sobre todo, si tienen datos que hagan pensar que eres viejo).