Los escándalos de corrupción les salen baratos a las empresas: la falta de sanciones limita su castigo a las reacciones en bolsa

Los nombres de FCC, Acciona, OHL, ACS o Sacyr se leen en los sumarios de la operación Púnica, Lezo, Gürtel y ahora también en el 'caso Koldo'. En todos los casos de corrupción de este siglo aparecen señaladas empresas que han participado en el pago de comisiones o mordidas a cambio de adjudicaciones, contratos o favores. Muchas de estas compañías —no todas— son constructoras. Los nombres de FCC, Acciona, OHL, ACS o Sacyr se leen en los sumarios de la operación Púnica, Lezo, Gürtel y ahora también en el caso Koldo. Pero esta vinculación no......

| etiquetas: empresas , les salen , baratos , casos de corrupción , faltan sanciones
2 comentarios
Asimismov #1 Asimismov
Y tan baratos. Mira VolksWagen
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Y si les ponen multas, los juecezuelos españoles se las quitan.
