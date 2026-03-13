Escándalo en Parla por unas oposiciones trucadas: se podía aprobar sin estudiar un minuto

El examen, con un precio de 40 euros por las tasas, tenía un código determinado y era que todas las respuestas tipo test –una pregunta con cuatro posibilidades –tenían un punto, salvo una, y la correcta era la siguiente a esa. De las 33 preguntas de las que constó la prueba, 31 seguían esa secuencia. Asimismo, no existían dos opciones de examen –A o B– para evitar copias entre opositores sino que solo había un modelo.