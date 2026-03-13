edición general
Escándalo en Parla por unas oposiciones trucadas: se podía aprobar sin estudiar un minuto

El examen, con un precio de 40 euros por las tasas, tenía un código determinado y era que todas las respuestas tipo test –una pregunta con cuatro posibilidades –tenían un punto, salvo una, y la correcta era la siguiente a esa. De las 33 preguntas de las que constó la prueba, 31 seguían esa secuencia. Asimismo, no existían dos opciones de examen –A o B– para evitar copias entre opositores sino que solo había un modelo.

Don_Pixote #1 Don_Pixote
Siempre ha funcionado, la B o la mas larga
#3 concentrado
#1 Habrán elegido la peor empresa del mercado haciendo test xD
DrEvil #2 DrEvil
Es que encima así de burdo. Pues alguien tiene que perder el trabajo por eso. El que lo redactó, o el que le obligó a hacerlo, o quien sea.
Tendrían que ir todos los implicados a la calle con inhabilitación para puesto público de por vida.
