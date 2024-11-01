Un escándalo neonazi sacude el ejército alemán en pleno rearme del país

No es la primera vez que el Ejército alemán se ve afectado por un escándalo relacionado con conductas neonazis. En esta ocasión se trata de un regimiento de paracaidistas estacionado en la localidad de Zweibrücken, en el estado de Renania-Palatinado, al suroeste del país. Al parecer, en la unidad se llevaron a cabo rituales humillantes, agresiones sexuales e incidentes de carácter neonazi, incluidos saludos hitlerianos. Una y otra vez, estos hechos son calificados como “casos aislados”.
| etiquetas: escandalo neonazi , alemania , ejército , zweibrücken , casos aislados
Siempre son casos aislados y no cumplen penas.
una sociedad como la alemana tienen una tendencia natural al autoritarismo. no hay día que no avergüencen a la humanidad defendiendo genocidios
En esos países, el primer paso hacia la democracia es establecer el Referéndum de Iniciativa Ciudadana (RIC), como tiene la Constitución suiza.
A partir de ahí, mediante RIC, podremos aprobar el resto de reformas necesarias para lograr la democracia.
No será una lucha fácil. A Suiza le falta mucho para ser una democracia.… » ver todo el comentario