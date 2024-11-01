edición general
Un escándalo neonazi sacude el ejército alemán en pleno rearme del país

No es la primera vez que el Ejército alemán se ve afectado por un escándalo relacionado con conductas neonazis. En esta ocasión se trata de un regimiento de paracaidistas estacionado en la localidad de Zweibrücken, en el estado de Renania-Palatinado, al suroeste del país. Al parecer, en la unidad se llevaron a cabo rituales humillantes, agresiones sexuales e incidentes de carácter neonazi, incluidos saludos hitlerianos. Una y otra vez, estos hechos son calificados como “casos aislados”.

Graffin #2 Graffin
Si te acuestas con nazis sionistas al final algo se te pega.
#6 vGeeSiz
#2 como tienes que retorcer el mensaje y deformar la realidad presente y pasada, para relacionar directamente a nazis y judíos xD xD
Graffin #7 Graffin
#6 Sionistas, no judíos. Pero la verdad es que si, me hubiese bastado con poner esta foto  media
Mountains #1 Mountains
Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/supremo-confirma-penas-minimas-tres-neona

Siempre son casos aislados y no cumplen penas.
eltxoa #5 eltxoa
son sus costumbres y no hay que respetarlas

una sociedad como la alemana tienen una tendencia natural al autoritarismo. no hay día que no avergüencen a la humanidad defendiendo genocidios
CircumscripcioUnica #3 CircumscripcioUnica
En todos los países que están a medio camino entre la democracia y la dictadura, esta última puede llegar. O damos pasos hacia la democracia o los nazis volverán a matarnos.

En esos países, el primer paso hacia la democracia es establecer el Referéndum de Iniciativa Ciudadana (RIC), como tiene la Constitución suiza.
A partir de ahí, mediante RIC, podremos aprobar el resto de reformas necesarias para lograr la democracia.

No será una lucha fácil. A Suiza le falta mucho para ser una democracia.…   » ver todo el comentario
Fran_Ramos #4 Fran_Ramos
Como desgraciadamente hemos visto en la segunda guerra mundial , el nazismo se cura con plomo.
