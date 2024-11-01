Un escándalo neonazi sacude el ejército alemán en pleno rearme del país

No es la primera vez que el Ejército alemán se ve afectado por un escándalo relacionado con conductas neonazis. En esta ocasión se trata de un regimiento de paracaidistas estacionado en la localidad de Zweibrücken, en el estado de Renania-Palatinado, al suroeste del país. Al parecer, en la unidad se llevaron a cabo rituales humillantes, agresiones sexuales e incidentes de carácter neonazi, incluidos saludos hitlerianos. Una y otra vez, estos hechos son calificados como “casos aislados”.