ESBK Estoril: Odendaal, Palomera, Risueño, Qabil y Vinagre, campeones de España 2025

Penúltima cita de la tmporada que nos deja con casi todo el campeonato resuelto. Un fin de semana de emoción, lágrimas de felicidad y duelos hasta la bandera a cuadros que nos dan a conocer a los nuevos campeones de España 2025. Odendaal es campeón de España de Superbike La categoría reina llegaba a Estoril con casi todo decantado para Steven Odendaal, pero Ivo quería y podría retrasarlo hasta Jerez para luchar también por ese título. Sin embargo, su cuarto puesto del sábado le dejaba prácticamente libre el camino al sudafricano.