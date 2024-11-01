Esa vacuna podría tener mejor resultados si piensas en positivo, según la ciencia

La relación entre la mente y el sistema inmunitario es más sólida de lo que se pensaba y podría abrir nuevas vías para desarrollar terapias de defensa más eficaces. Así lo sugiere una investigación reciente que demostró que los seres humanos tienen la capacidad de autoestimular funciones cerebrales vinculadas con la recompensa, la motivación y las expectativas positivas, un proceso que podría optimizar la respuesta inmune del organismo tras la administración de una vacuna. El estudio, dirigido por Nitzan Lubianiker, neurocientífico del Departamento de Psicología de la Universidad de Yale, buscó confirmar mediante un ensayo clínico riguroso que las personas pueden influir en la eficiencia de su sistema inmunitario a través de la actividad mental consciente. Los autores subrayan que, si bien es necesario ampliar la investigación, estos hallazgos sugieren que las expectativas positivas generadas de manera consciente pueden activar los circuitos de recompensa e influir en la función inmunitaria.