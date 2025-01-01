edición general
La ESA retoma contacto con la misión Juice a tiempo de sobrevolar Venus

La sonda Juice de la ESA se encuentra en ruta para su sobrevuelo gravitacional en Venus el 31 de agosto, tras la resolución exitosa de una anomalía de comunicación temporal con la Tierra. El problema, que surgió durante un paso rutinario por la estación terrestre el 16 de julio, interrumpió temporalmente la capacidad de Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) -que alcanzará el sistema joviano en julio de 2031- para transmitir telemetría, es decir, información sobre su estado.

