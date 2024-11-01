edición general
Erradicar desde la raíz al avispón oriental

Merodean por la playa e incluso por la calle. Su llamativa apariencia indica, a simple vista, que no se trata de una común. Es el avispón oriental, una especie que desde hace unos años está asentada en Ceuta. La ciudad se ha convertido en su hogar desde hace un tiempo. Sin embargo, la amenaza que encarna para el entorno ha llevado a tomar acción sobre ella. Erradicarlas desde la raíz es fundamental para mantenerlas a raya. ...Sin embargo, a nivel local los mayores problemas que entraña su presencia son riesgos para la salud y para los insectos

MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
Vaya lío tengo con las avispas gigantes. Resulta que este bicho del meneo es la Vespa orientalis que es distinta de la Vespa velutina y de la gigantesca Vespa mandarinia
makinavaja #1 makinavaja
¿Esto es parte de la doctrina de VOX sobre inmigrantes? :troll: :troll:
Asimismov #3 Asimismov
En cualquier caso ... causan grandes estragos en el sector apicultor de las provincias citadas.citadas.
