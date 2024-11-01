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Ernestina González, la gran olvidada del exilio antifranquista que fue investigada por el FBI

Ernestina González, la gran olvidada del exilio antifranquista que fue investigada por el FBI

Escribió artículos, arengó en la radio, organizó marchas en Nueva York a favor de la Segunda República y terminó perseguida durante la caza de brujas.

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