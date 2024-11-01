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Ernestina González, la gran olvidada del exilio antifranquista que fue investigada por el FBI
Escribió artículos, arengó en la radio, organizó marchas en Nueva York a favor de la Segunda República y terminó perseguida durante la caza de brujas.
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