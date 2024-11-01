edición general
Erika Kirk responde con un críptico mensaje tras ser «etiquetada» y enfrentarse a intensas críticas por su forma de criar a sus hijos tras el asesinato de Charlie: «Las acusaciones no te definen»(Eng)

Erika siguió abriéndose a sus seguidores, insistiendo en que todos somos pecadores y estamos «alejados de la gloria de Dios». «Nunca repitas palabras que Dios nunca te ha dicho», explicó. «... soporta las dificultades por el bien del Evangelio, y el mal de este mundo nunca te vencerá. Te lo prometo». Erika concluyó su extenso mensaje compartiendo que «Dios te da la gracia que necesitas para cada día. Es Su fuerza, no la tuya. Descansa en eso». «Respondes ante Dios, no ante el ruido», añadió.

Según declaraciones de su hermanastra, EK nunca estuvo embarazada (no existen fotos ni declaraciones) y no se sabe de dónde ha sacado a esos niños que ella exhibe como suyos en las redes.
Pobre loquita
Culpabilizar a la víctima, ni que fuera una madre de un asesinatos de ETA.
Lo de la izquierda cancelando por ideología tiene un nombre fascismo.
