edición general
9 meneos
30 clics

Ericsson España se une a la ola de EREs en las telecomunicaciones y plantea un despido colectivo

Ericsson ha comunicado a su plantilla en España su intención de realizar un despido colectivo, según figura en la carta que la empresa ha remitido a los trabajadores y a la cual ha tenido acceso Europa Press. "Después de un análisis exhaustivo de la situación actual de la compañía, para asegurar nuestra competitividad en el complejo entorno actual en el que operamos y mejorar nuestra eficiencia, hemos tomado la difícil y necesaria decisión de iniciar un procedimiento de despido colectivo en Ericsson España.

| etiquetas: ericsson , reduccion , empleados , ere
7 2 0 K 93 actualidad
7 comentarios
7 2 0 K 93 actualidad
Supercinexin #6 Supercinexin
Hace diez años un amigo curraba ahí y aquello ya era la senda de los elefantes. Un dinosaurio ambulante que no tenía nada que ver con el dinamismo y las metodologías del sector tecnológico. Una plantilla a la vieja usanza española de los 80 cuando te hacían contrato fijo apretando tornillos y te pasabas en la empresa toda la vida hasta la jubilación. No reponían personal y trataban de prejubilar a todo lo que se podía. Además les dieron acciones de la empresa en vez de pasta y mi colega perdió dinero xD

Cualquiera con dos dedos de frente ya se habrá largado de esa empresa hace años.
1 K 28
HeilHynkel #7 HeilHynkel *
#6

No sé que te han contado .. pero hay varias inconsistencias gordas en lo que dices.
0 K 17
HeilHynkel #1 HeilHynkel
El mercado telco está mu malito ... lo que antes eran empresas de innovadoras y molonas se han convertido en commodities donde el usuario va solo por el precio.
0 K 17
bacilo #2 bacilo
Ya sé que marca de móvil no volver a comprar más.
0 K 7
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Sobre todo porque no fabrica móviles desde al menos hace 10 años. :-D
4 K 61
traviesvs_maximvs #4 traviesvs_maximvs
#2 yo estoy haciendo boicot a las televisiones Telefunken
2 K 43
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

¡y a las ELBE!

PS. Pal que no lo sepa: ELBE --> ELectrónica BEltrán.
1 K 27

menéame