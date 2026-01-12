Ericsson España se une a la ola de EREs en las telecomunicaciones y plantea un despido colectivo

Ericsson ha comunicado a su plantilla en España su intención de realizar un despido colectivo, según figura en la carta que la empresa ha remitido a los trabajadores y a la cual ha tenido acceso Europa Press. "Después de un análisis exhaustivo de la situación actual de la compañía, para asegurar nuestra competitividad en el complejo entorno actual en el que operamos y mejorar nuestra eficiencia, hemos tomado la difícil y necesaria decisión de iniciar un procedimiento de despido colectivo en Ericsson España.