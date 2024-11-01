edición general
2 meneos
47 clics
Eric Dane, protagonista de Anatomía de grey fallece a los 53 años tras diagnóstico de ELA [ENG]

Eric Dane, protagonista de Anatomía de grey fallece a los 53 años tras diagnóstico de ELA [ENG]

El actor, conocido por sus papeles en Anatomia de Grey y Euphoria, fue diagnosticado el año pasado con ELA.

| etiquetas: eric dane , ela , anatomia , grey
2 0 0 K 18 actualidad
2 comentarios
2 0 0 K 18 actualidad
Zoidborg #2 Zoidborg
En Euphoria también hace buen papel, resulta perturbador.
Parece que le dio tiempo a participar en la tercera temporada.
0 K 12
xtiff #1 xtiff
Pobre hombre, descanse en paz.
0 K 6

menéame