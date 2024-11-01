·
2
meneos
47
clics
Eric Dane, protagonista de Anatomía de grey fallece a los 53 años tras diagnóstico de ELA [ENG]
El actor, conocido por sus papeles en Anatomia de Grey y Euphoria, fue diagnosticado el año pasado con ELA.
etiquetas
:
eric dane
,
ela
,
anatomia
,
grey
2 comentarios
#2
Zoidborg
En Euphoria también hace buen papel, resulta perturbador.
Parece que le dio tiempo a participar en la tercera temporada.
0
K
12
#1
xtiff
Pobre hombre, descanse en paz.
0
K
6
