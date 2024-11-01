“¿Por qué eres gay?”: Elon Musk intensifica su disputa con un exfuncionario del gabinete de Trump

“No vamos a esperar por una sola empresa,” afirmó Duffy, quien actualmente se desempeña como administrador interino de la NASA. “Vamos a avanzar y ganar esta segunda carrera espacial contra China. Volver a la Luna, establecer un campamento, una base y, desde ahí, averiguar cómo llegar a Marte”, explicó. “La persona a cargo del programa espacial de Estados Unidos no puede tener un coeficiente intelectual de dos dígitos”, escribió Musk en otra publicación el martes.