ERC se suma a PP y Vox en el Senado para exigir la dimisión de Puente tras los accidentes de Adamuz y Gelida

Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) se ha sumado a PP y Vox para aprobar este miércoles una moción en el Pleno del Senado que exige la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y el “caos” ferroviario en la red de Rodalies, y reclama la adopción de medidas urgentes para solucionar las “innumerables incidencias” en los trayectos de media y larga distancia y en Cercanías.