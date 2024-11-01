edición general
5 meneos
11 clics
ERC se suma a PP y Vox en el Senado para exigir la dimisión de Puente tras los accidentes de Adamuz y Gelida

ERC se suma a PP y Vox en el Senado para exigir la dimisión de Puente tras los accidentes de Adamuz y Gelida

Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) se ha sumado a PP y Vox para aprobar este miércoles una moción en el Pleno del Senado que exige la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y el “caos” ferroviario en la red de Rodalies, y reclama la adopción de medidas urgentes para solucionar las “innumerables incidencias” en los trayectos de media y larga distancia y en Cercanías.

| etiquetas: erc , pp , vox , oscar puente , accidentes , adamuz , gelida , dimision
4 1 0 K 47 actualidad
6 comentarios
4 1 0 K 47 actualidad
#2 Martillo_de_Herejes
Ya, pero sólo por lo de rodalies. Que ya sabemos de qué pie cojean... Como Rufián, que si esto llega a pasar con un gobierno del pepé, pues probablemente le hubiera puesto a Frijolito un trozo de vía en el escaño.
3 K 34
#5 Poll
#2 Pero no por el muerto de Rodalies, que en definitiva era un sevillano en formación que a los 3 días iba a pedir el traslado ... A ese a ERC le importa una mierda. :troll:
0 K 10
obmultimedia #1 obmultimedia
Esta no la vi venir.
1 K 28
Asimismov #6 Asimismov
#1 es un brindis al Sol.
0 K 12
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Pues por aquí abajo ya se escucha bastante como hubiera sido la cosa si el accidente no hubiera sido en Andalucía :popcorn:
1 K 19
Febrero2034 #3 Febrero2034
No la pidieron cuando murieron 46 personas, solo cuando se calló el muro de Cataluña.
Se ve que a Rufian, sus primos de Jaen no les importa que mueran por las negligecias del Ministro de Transporte.
1 K 18

menéame