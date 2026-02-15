ERC no teme una ruptura con Rufián pese a la tensión por su propuesta de frente unitario

Aunque muchos creen que «se ha pasado», en la ejecutiva mantienen la confianza en su cabeza visible en Madrid, como verbalizó la misma secretaria general, Elisenda Alamany, el pasado lunes: «Si él quiere ser candidato lo será, y tiene todas las ganas». Algunas voces sostienen que, con este pulso, Rufián no busca realmente materializar una coalición de fuerzas progresistas y soberanistas que por ahora no está cuajando, sino consolidar su posición, tanto internamente en el partido como mediáticamente.