ERC no teme una ruptura con Rufián pese a la tensión por su propuesta de frente unitario

Aunque muchos creen que «se ha pasado», en la ejecutiva mantienen la confianza en su cabeza visible en Madrid, como verbalizó la misma secretaria general, Elisenda Alamany, el pasado lunes: «Si él quiere ser candidato lo será, y tiene todas las ganas». Algunas voces sostienen que, con este pulso, Rufián no busca realmente materializar una coalición de fuerzas progresistas y soberanistas que por ahora no está cuajando, sino consolidar su posición, tanto internamente en el partido como mediáticamente.

cosmonauta #1 cosmonauta
¿Que van a decir?
Lamantua #2 Lamantua *
O sea, se rompe.
#3 encurtido
Por que eso de la agrupación de izquierdas está muy verde y ya tiene la negativa de Bildu a la que probablemente se sumaría el BNG (que consiguió los votos de Podemos).

Si se confirmara, harían una separación, temporal o no. Pero hasta que eso no pase Rufián es un activo de ERC, que además las posibilidades de sacar el invento adelante son casi nulas.
cosmonauta #4 cosmonauta
#3 Más bien, ERC es un activo de Rufián.

Los dos tienen un problema. Van a tener que entenderse pero no es sostenible en en tiempo. Rufián ya ha visto la puerta
#5 encurtido
#4 En cualquier caso, no merece la pena perderse el uno a otro por un proyecto que no va materializarse.

Así que Rufián dirá que a ERC le parece bien y ERC que Rufián puede hacer lo que quiera que seguirá siendo uno de ellos. Aunque todos sepamos que separarían sus caminos en el minuto 0 porque ERC perderían más votos del independentismo que lo que podría ganar del voto de izquierda.
