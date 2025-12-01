edición general
5 meneos
28 clics
La era de los líderes desinhibidos

La era de los líderes desinhibidos

El mal es un viejo conocido de la política. Se diría que es su sombra, aunque eso nos obligaría a identificar la luz que la produce. En cualquier caso, no hay un solo mal, sino muchos y variados. No sólo porque hay muchas acciones malas que cometer, sino también porque hay variados géneros de mal. Pero ¿cuál es el nuestro de hoy? ¿Hay alguno inédito o son los viejos conocidos de siempre? Tenemos la sensación de que algo nuevo ronda por ahí, pero no resulta fácil identificarlo.

| etiquetas: política , líderes
4 1 0 K 51 politica
1 comentarios
4 1 0 K 51 politica
oceanon3d #1 oceanon3d
La era de los estúpidos malvados desinhibidos. ... y de los amorales que aplauden.
0 K 8

menéame