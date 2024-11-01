·
19
meneos
36
clics
Los equipos de rescate tras el terremoto de Afganistán descartan a las mujeres por imposición de los talibanes
La estricta norma islámica prohíbe el contacto físico si no hay relación de parentesco
afganistán
,
talibanes
,
mujeres
16
3
2
actualidad
12 comentarios
actualidad
#1
Lutin
*
Dios qué enfermos mentales, como los evangélicos esos que gustan tanto a los etnianos de los barrios de España.
No hay nada peor que darle poder a un subnormal religioso.
Alguien con una religión es como una persona enferma y menguada en su intelecto, debería ser considerado incluso ante la sociedad como un tullido.
#11
Forestalx
#2
#1
por favor, las enfermedades mentales son algo muy serio. Solo falta compararlas con los Talibanes. Mejor decir que son .... Dejo hueco.
#3
Los chinos porque no quieren... Pero como les molesten son capaces de ir... Y esos no fallan.
#4
Milmariposas
Cuando se mezclan una ignorancia profunda y una religión subnormal.
#7
Quel
Quizás es un buen momento para invertir en cabras. Intuyo que habrá demanda.
#9
XXguiriXX
Algo
offtopic
pero justamente para evitar absurdos como este es importante la jerarquía en leyes, códigos morales, etc. Las reglas / leyes abajo, gobiernan las leyes más arriba. Creo que no existe tal cosa en el judaismo, pero en el cristianismo sí, aunque se nota más en el catolicismo. Por ejemplo: “ama a tu prójimo como a ti mismo”, automáticamente invalidaría la regla esa de no tocar a las mujeres.
#8
cosmonauta
No me lo creo. Esto es el ABC
#3
Connect
No se entiende como un país así, con la mitad de su población anulada y con una tasa de mortalidad más alta en mujeres, sigue ahí con población.
Es un cortijo privado para unos cuantos, que deben irse a Dubai de vez en cuando a pegarse la vida padre, y el resto pues en plan feudal, como estaba el Tibet antes de que entraran los chinos. Solo que aquí no van a venir los chinos ha salvarles el culo.
#5
Esku
#3
Por que follaran como conejos (quiera o no la mujer) y los anticonceptivos son haram.
#10
Expat_Guinea_Ecuatorial
#5
Los anticonceptivos son haram? creo que no, Mahoma era fan del coitus interruptus como gran follador que era de sus 11 esposas y varias esclavas sexuales
#6
laruladelnorte
Pedro Salinas
@PedroSalinas_V
Las mujeres afganas quedan atrapadas entre los escombros del terremoto porque los equipos de rescate compuestos por hombres tienen prohibido entrar en contacto con ellas teniendo que esperar a que vengan mujeres de otros pueblos a rescatarlas.
Esto es surrealista.
#12
Sinyu
#6
Y la mujeres de los otros pueblos pueden ir solas? Yo creía que no podían salir de casa sin la compañía del marido/hermano/padre.
#2
Andreham
*
Putos enfermos mentales.
Por 2 segundos, 1 y yo hemos escrito el mismo adjetivo para definir a esta gente.
Luego vendrán los que nos salgan con la gilipollez de que "no son enfermos mentales", pero es que juro que es lo primero que me ha venido a la cabeza.
