Los equipos de rescate tras el terremoto de Afganistán descartan a las mujeres por imposición de los talibanes

Los equipos de rescate tras el terremoto de Afganistán descartan a las mujeres por imposición de los talibanes

La estricta norma islámica prohíbe el contacto físico si no hay relación de parentesco

Lutin
Dios qué enfermos mentales, como los evangélicos esos que gustan tanto a los etnianos de los barrios de España.

No hay nada peor que darle poder a un subnormal religioso.

Alguien con una religión es como una persona enferma y menguada en su intelecto, debería ser considerado incluso ante la sociedad como un tullido.
Forestalx
#2 #1 por favor, las enfermedades mentales son algo muy serio. Solo falta compararlas con los Talibanes. Mejor decir que son .... Dejo hueco.
#3 Los chinos porque no quieren... Pero como les molesten son capaces de ir... Y esos no fallan.
Milmariposas
Cuando se mezclan una ignorancia profunda y una religión subnormal.
Quel
Quizás es un buen momento para invertir en cabras. Intuyo que habrá demanda.
XXguiriXX
Algo offtopic pero justamente para evitar absurdos como este es importante la jerarquía en leyes, códigos morales, etc. Las reglas / leyes abajo, gobiernan las leyes más arriba. Creo que no existe tal cosa en el judaismo, pero en el cristianismo sí, aunque se nota más en el catolicismo. Por ejemplo: “ama a tu prójimo como a ti mismo”, automáticamente invalidaría la regla esa de no tocar a las mujeres.
cosmonauta
No me lo creo. Esto es el ABC
Connect
No se entiende como un país así, con la mitad de su población anulada y con una tasa de mortalidad más alta en mujeres, sigue ahí con población.

Es un cortijo privado para unos cuantos, que deben irse a Dubai de vez en cuando a pegarse la vida padre, y el resto pues en plan feudal, como estaba el Tibet antes de que entraran los chinos. Solo que aquí no van a venir los chinos ha salvarles el culo.
Esku
#3 Por que follaran como conejos (quiera o no la mujer) y los anticonceptivos son haram.
Expat_Guinea_Ecuatorial
#5 Los anticonceptivos son haram? creo que no, Mahoma era fan del coitus interruptus como gran follador que era de sus 11 esposas y varias esclavas sexuales
#6 laruladelnorte
Pedro Salinas
@PedroSalinas_V
Las mujeres afganas quedan atrapadas entre los escombros del terremoto porque los equipos de rescate compuestos por hombres tienen prohibido entrar en contacto con ellas teniendo que esperar a que vengan mujeres de otros pueblos a rescatarlas.

Esto es surrealista. :'(
Sinyu
#6 Y la mujeres de los otros pueblos pueden ir solas? Yo creía que no podían salir de casa sin la compañía del marido/hermano/padre.
Andreham
Putos enfermos mentales.

Por 2 segundos, 1 y yo hemos escrito el mismo adjetivo para definir a esta gente.

Luego vendrán los que nos salgan con la gilipollez de que "no son enfermos mentales", pero es que juro que es lo primero que me ha venido a la cabeza.
