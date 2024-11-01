El equipo de Trump defiende que aparezca en la propuesta moneda de 1 dólar, a pesar de que eso violaría una ley de 1886 [ENG]

Con motivo del 250.º aniversario de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro presentó la semana pasada un borrador de la moneda de 1 dólar, en la que tanto el anverso como el reverso muestran imágenes de Trump. El anuncio ha generado preocupación por una posible violación de una ley federal de 1886, que establece que “solo el retrato de una persona fallecida puede aparecer en la moneda y los valores de Estados Unidos”. Aun así, el Departamento del Tesoro defendió el plan este lunes.