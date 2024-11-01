edición general
El equipo de Trump defiende que aparezca en la propuesta moneda de 1 dólar, a pesar de que eso violaría una ley de 1886 [ENG]

Con motivo del 250.º aniversario de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro presentó la semana pasada un borrador de la moneda de 1 dólar, en la que tanto el anverso como el reverso muestran imágenes de Trump. El anuncio ha generado preocupación por una posible violación de una ley federal de 1886, que establece que “solo el retrato de una persona fallecida puede aparecer en la moneda y los valores de Estados Unidos”. Aun así, el Departamento del Tesoro defendió el plan este lunes.

#1 XXguiriXX
Hay que ver cómo está Corea del Norte :shit:
#2 Grahml *
#1 Qué puedes esperar de alguien que defiende a violadores pedófilos y traficantes de sexo.

Pues la locura absoluta.

Los estadounidenses tendrán su moneda con la cara de Trump, como así han votado.
Y además conmemorando el 80 cumpleaños del protector de delincuentes pedófilos.
azathothruna #4 azathothruna
#1 Pronto estara aislada economicamente, como la original, esta version vaquera
Nekobasu #3 Nekobasu
2026?? Tal y como se cuida, igual cumple la ley para la fecha.
#5 Razhan
#3 La ley aclara que tiene que llevar al menos dos años muerta
