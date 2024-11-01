Equipo internacional liderado por científicos chinos presenta la mayor simulación cosmológica hasta la fecha, una poderosa herramienta digital para explorar la evolución cósmica [EN]

Un equipo de investigación internacional, liderado por científicos chinos, presentó el jueves los primeros resultados de la mayor simulación cosmológica realizada hasta la fecha, denominada "HyperMillenium". Este avance ha sido aclamado por destacados científicos internacionales como un hito que marca el comienzo de una nueva era para el estudio del universo, según informaron periodistas del Global Times en una rueda de prensa celebrada el jueves por los Observatorios Astronómicos Nacionales de la Academia China de Ciencias (NAOC).