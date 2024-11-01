Epstein invirtió en Venezuela millones de dólares en la petrolera PDVSA

Jeffrey Epstein, mantuvo durante casi una década una cartera de inversiones multimillonaria en bonos de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), la compañía estatal. Epstein poseía -a través de su entidad Financial Trust Company Inc.- un total de 5.000.000 de unidades en bonos de Pdvsa con vencimiento en 2014. Informes internos de JPMorgan Private Bank enviados a Epstein en agosto de 2010 confirmaron que su equipo de gestión había "duplicado la apuesta" en la posición de Venezuela apenas una semana antes.