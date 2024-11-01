edición general
4 meneos
17 clics
La epidemia silenciosa de los ultraprocesados: "Me ofrecieron galletas tras operarme de apendicitis"

La epidemia silenciosa de los ultraprocesados: "Me ofrecieron galletas tras operarme de apendicitis"

Bebidas azucaradas, galletas, bollería industrial, patatas fritas, precocinados, pizzas, yogures con sabor o cereales para desayunar. La evidencia científica ya ha hecho los deberes: la comida ultraprocesada mata. Los datos no mienten. La revista médica británica The Lancet dedicó hace no mucho un especial de tres artículos a este asunto, analizando datos procedentes de encuestas de 1990, 2000 y 2010. Alerta spoiler: España se encuentra entre los que más ha incrementado el consumo de ultraprocesados, triplicándolo en las últimas tres décadas.

| etiquetas: ultraprocesados , comida , alimentación
3 1 1 K 38 actualidad
6 comentarios
3 1 1 K 38 actualidad
#1 Katos
Lo de la sanidad y las galletitas ultra azucaradas en el hospital es alucinante

Con la de estudios que hay y se sigue empeorando la condición de los pacientes.
0 K 10
Metabarón #6 Metabarón
Raro que no lo pusieran en astringente después de una operación.
0 K 8
#2 Sammy_Jankis
Además de por desconocimiento, se aumenta el consumo de ultraprocesados no por capricho, sino porque comer sano es cada vez más caro.
0 K 6
#4 rodriarevalo
Y que esperan si VIVIMOS EN EL PUTO TRABAJO de la mañana a la noche con jornadas partidas que deberían ser ilegales. No hay apenas tiempo de cocinar de verdad. Llevamos a casa extenuados, hasta un ultra procesado ya cuesta cocinar.
0 K 6
alcama #5 alcama
#4 ¿No te consuela que al menos no gobierna la ultraderecha?
0 K 5

menéame