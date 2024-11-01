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Entrevista con Remy, creador de Quick Stop, un juegazo que muchos tenemos en casa y que está arrasando

Entrevista con Remy, creador de Quick Stop, un juegazo que muchos tenemos en casa y que está arrasando

Interesante para fans de los juegos: este tío ha hecho el juego QuickStop, el más vendido en España y Francia de los últimos años, se ha forrado y sigue siendo un desconocido.

| etiquetas: juegos , de , mesa
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3 comentarios
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Vodker #3 Vodker
Una copia cara del ¡Basta!, ¡Stop!, Tutti Frutti o Alto el lápiz de toda la vida.
Si quieres jugarlo online y gratis... stopots.com/es/game
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ombresaco #2 ombresaco
El más vendido y sigue siendo desconocido... un poco raro, no?
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UnoYDos #1 UnoYDos
El unico Quick Stop que conozco es el de Clerks
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menéame