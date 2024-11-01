Entrevista en Moncloa (ENG)  

¿Por qué el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se muestra tan atípico al desafiar a Trump en temas que van desde el gasto militar hasta Gaza? ¿Qué hay detrás del reciente éxito económico de España? ¿Cómo está afrontando España el auge de la ultraderecha? ¿Qué lecciones puede ofrecer Pedro Sánchez a Keir Starmer? Alastair y Rory conversan con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, para responder a estas y otras preguntas. No puedo dejar de pensar en el líder de la oposición en semejante tesitura, está en la liga 3ª regional