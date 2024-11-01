Entrevista a Jessica Rose  

entrevista a la Dra. Jessica Rose sobre sus hallazgos de contaminación de plásmidos de ADN de SV40 en las inoculaciones de ARNm, y sobre las complicaciones que implica publicar este tipo de evidencia en la plataforma PubPeer, por la resistencia que la propia industria farmacéutica plantea a través del poder que todavía mantiene sobre las publicaciones científicas. Jessica Rose es licenciada en Matemáticas Aplicadas, máster en Inmunología, doctorada en Biología Computacional y tiene dos postdoctorados en Biología Molecular y Bioquímica.