Entrevista a Jessica Rose  

entrevista a la Dra. Jessica Rose sobre sus hallazgos de contaminación de plásmidos de ADN de SV40 en las inoculaciones de ARNm, y sobre las complicaciones que implica publicar este tipo de evidencia en la plataforma PubPeer, por la resistencia que la propia industria farmacéutica plantea a través del poder que todavía mantiene sobre las publicaciones científicas. Jessica Rose es licenciada en Matemáticas Aplicadas, máster en Inmunología, doctorada en Biología Computacional y tiene dos postdoctorados en Biología Molecular y Bioquímica.

2 comentarios
Cuñado #1 Cuñado
Se escribe "poder de las farmacéuticas", pero se lee "basura pseudocientífica".

Rose has also been accused of misusing VAERS data to claim vaccines are not safe — a common deception among the anti-vaccination community.

www.factcheck.org/2024/02/scicheck-review-article-by-misinformation-sp
Fraktal #2 Fraktal
#1 Mil gracias, compadre. No había conseguido encontrar basura de esta tiparraca, pero sólo por el perfil antivacunas ya me habían saltado todas las alarmas.

No me extrañaría ni un pelo que a estos subseres los tenga Peter Thiel en nómina.
