·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7492
clics
Un hombre manosea los pechos de dos activistas de Femen que habían irrumpido en la misa por Franco
3602
clics
La mierda que me quiere colar Youtube sobre guerra cultural, o algo así
5897
clics
“Evita su consumo”: el sello negro que hace temblar a la industria de los ultraprocesados
3094
clics
20N en el Supremo: todo estaba en un libro de Marchena
4174
clics
Monedas del deseo: La moneda erótica de los burdeles parisinos [Eng]
más votadas
920
Tras años de estancamiento, la justicia española se moderniza al fin y permitirá condenar sin pruebas, agilizando los procesos
818
Condenado el fiscal general del Estado por revelación de secretos
455
El presidente de la Unión Progresista de Fiscales: "Hoy el Tribunal Supremo ha condenado a un hombre inocente y tendrá consecuencias profundas para la confianza en la justicia"
757
Rufián: “El mensaje es claro: Ayuso no se toca”
397
La pareja de Ayuso buscará en la sentencia sobre el fiscal General el arma para la nulidad de la causa de sus delitos fiscales y falsedades
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
95
clics
Entrevista a Inés Herreros, vocal del Consejo General del Poder Judicial sobre el fallo del TS en el caso del Fiscan General
Inés Herreros, vocal del Consejo General del Poder Judicial, analiza en Hora 25 la condena del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado
|
etiquetas
:
cgpj
,
fiscal general
,
inés herreros
6
2
0
K
74
politica
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
0
K
74
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Olepoint
¿ Y qué hay que decir sobre una condena sin pruebas me pregunto ?
2
K
33
#3
pepe_lopez_canario
*
#1
Pero si no ha salido la sentencia
. Espérate a que salga para criticar. Mientras tanto, deja de repetir lo que dicen los políticos de turno y haz el favor de pensar por ti mismo. Y eso va por todos los que aluden al mismo argumentario. Haced el favor de pensar un poco y de leer las cosas antes de criticar. Yo sé que es complicado siendo de izquierda, pero haced el esfuerzo.
3
K
20
#4
Barriales
#3
@Eirene
, S.r baneado, con cuenta nueva.
1
K
27
#5
pepe_lopez_canario
#4
¿Por qué no dejas que la gente se exprese libremente?
0
K
6
#9
Barriales
#5
porque no cacareas mas que tonterias como un disco rayado. Y por eso ya has sido baneado.
0
K
8
#11
pepe_lopez_canario
#9
No, de momento no he sido baneado. Y no, no he dicho tonterías. De hecho, no han podido ser rebatidas.
0
K
6
#13
Barriales
#11
has sido baneado varias veces.
0
K
8
#14
pepe_lopez_canario
#13
¿Puedes demostrarlo?
0
K
6
#17
Barriales
#14
y tú, tus tonterías?.
0
K
8
#7
Atusateelpelo
#1
Yo esperare a conocer la sentencia para saber porque lo han condenado.
0
K
13
#2
VFR
*
curioso que todas las entrevistas y noticias son de fiscales y jueces progresistas. creando opinión, jajaja
Dato vence relato
2
K
26
#6
Supercinexin
*
#2
Condena sin pruebas, pero "dato vence a relato". Como si el relato lo estuvieran creando los demócratas en vez de los derechistas y sus jueces prevaricadores.
Frase además que los fachas se copian de una Ministra de izquierdas, con dos cojones.
1
K
22
#8
Atusateelpelo
*
#6
En realidad no sabemos
porque ha sido condenado
cual es la base para la condena. Yo voy a esperar a que la sentencia sea publica para emitir una opinion.
(Editado)
0
K
13
#10
Supercinexin
#8
Ha sido condenado porque perroSanxe psicópata criminal familia de corruptos hijodeputa dimisión sentarlo ante un tribunal militar por altas traiciones y crímenes de lesa humanidad.
Que hay quesplicarlo to, cohone.
1
K
22
#12
Atusateelpelo
*
#10
Eso esta muy bien para los que os gusta pelearos de uno u otro bando (desde ayer estareis disfruntando como gochines en el lodazal).
Yo tiendo a ser bastante pragmatico y, por lo que sea, prefiero saber los hechos (en este caso la sentencia para conocer la base de la condena) antes opinar.
Edito: ya se que eso esta mal visto por MNM, donde prima
opinar
sentenciar (sic) apoyado en la barra del bar y con el palillo en la boca, pero es lo que hay conmigo...
0
K
13
#15
Supercinexin
#12
Yo desde ayer estoy bastante triste de ver cómo la derecha ha corrompido y destruido completamente la Justicia en España, y cómo un puñado de jueces intentan dar un golpe de Estado subvirtiendo la Democracia en contra del Gobierno.
En cuanto a la sentencia, continúa sin haber ninguna prueba contra el FGE y sí varios testimonios que le exculpan.
Los equidistantes extremocentristas ni de unos ni de otros podéis esperar a que sus señorías redacten un texto que no os váis a leer. La gente normal, con dos dedos de frente, con capacidad de análisis objetivo, entendemos perfectamente qué es lo que está pasando aquí. Gracias.
0
K
19
#16
Atusateelpelo
*
#15
En principio y sin conocer la sentencia (que tu no vayas a leerla no quiere decir que el resto no lo hagamos, al menos la parte importante) me parece que ha sido condenado sin pruebas...pero ayer oi de refilon algo que me hizo dudar y hasta que no sepa la base de la condena no quiero opinar alegremente.
Eso te lo dejo a ti, y otros, que eres el mas listo del lugar y no necesitas pruebas para sentenciar (anda, como dices que han hecho los jueces!!! que ironia).
Los equidistantes, al…
» ver todo el comentario
0
K
13
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Dato vence relato
Frase además que los fachas se copian de una Ministra de izquierdas, con dos cojones.
porque ha sido condenadocual es la base para la condena. Yo voy a esperar a que la sentencia sea publica para emitir una opinion.
(Editado)
Que hay quesplicarlo to, cohone.
Yo tiendo a ser bastante pragmatico y, por lo que sea, prefiero saber los hechos (en este caso la sentencia para conocer la base de la condena) antes opinar.
Edito: ya se que eso esta mal visto por MNM, donde prima
opinarsentenciar (sic) apoyado en la barra del bar y con el palillo en la boca, pero es lo que hay conmigo...
En cuanto a la sentencia, continúa sin haber ninguna prueba contra el FGE y sí varios testimonios que le exculpan.
Los equidistantes extremocentristas ni de unos ni de otros podéis esperar a que sus señorías redacten un texto que no os váis a leer. La gente normal, con dos dedos de frente, con capacidad de análisis objetivo, entendemos perfectamente qué es lo que está pasando aquí. Gracias.
Eso te lo dejo a ti, y otros, que eres el mas listo del lugar y no necesitas pruebas para sentenciar (anda, como dices que han hecho los jueces!!! que ironia).
Los equidistantes, al… » ver todo el comentario