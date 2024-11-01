edición general
8 meneos
95 clics
Entrevista a Inés Herreros, vocal del Consejo General del Poder Judicial sobre el fallo del TS en el caso del Fiscan General

Entrevista a Inés Herreros, vocal del Consejo General del Poder Judicial sobre el fallo del TS en el caso del Fiscan General

Inés Herreros, vocal del Consejo General del Poder Judicial, analiza en Hora 25 la condena del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado

| etiquetas: cgpj , fiscal general , inés herreros
6 2 0 K 74 politica
17 comentarios
6 2 0 K 74 politica
Olepoint #1 Olepoint
¿ Y qué hay que decir sobre una condena sin pruebas me pregunto ?
2 K 33
#3 pepe_lopez_canario *
#1 Pero si no ha salido la sentencia xD xD. Espérate a que salga para criticar. Mientras tanto, deja de repetir lo que dicen los políticos de turno y haz el favor de pensar por ti mismo. Y eso va por todos los que aluden al mismo argumentario. Haced el favor de pensar un poco y de leer las cosas antes de criticar. Yo sé que es complicado siendo de izquierda, pero haced el esfuerzo.
3 K 20
#4 Barriales
#3 @Eirene, S.r baneado, con cuenta nueva.
1 K 27
#5 pepe_lopez_canario
#4 ¿Por qué no dejas que la gente se exprese libremente?
0 K 6
#9 Barriales
#5 porque no cacareas mas que tonterias como un disco rayado. Y por eso ya has sido baneado.
0 K 8
#11 pepe_lopez_canario
#9 No, de momento no he sido baneado. Y no, no he dicho tonterías. De hecho, no han podido ser rebatidas.
0 K 6
#13 Barriales
#11 has sido baneado varias veces.
0 K 8
#14 pepe_lopez_canario
#13 ¿Puedes demostrarlo?
0 K 6
#17 Barriales
#14 y tú, tus tonterías?.
0 K 8
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
#1 Yo esperare a conocer la sentencia para saber porque lo han condenado.
0 K 13
#2 VFR *
curioso que todas las entrevistas y noticias son de fiscales y jueces progresistas. creando opinión, jajaja
Dato vence relato
2 K 26
Supercinexin #6 Supercinexin *
#2 Condena sin pruebas, pero "dato vence a relato". Como si el relato lo estuvieran creando los demócratas en vez de los derechistas y sus jueces prevaricadores.

Frase además que los fachas se copian de una Ministra de izquierdas, con dos cojones.
1 K 22
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo *
#6 En realidad no sabemos porque ha sido condenado cual es la base para la condena. Yo voy a esperar a que la sentencia sea publica para emitir una opinion.

(Editado)
0 K 13
Supercinexin #10 Supercinexin
#8 Ha sido condenado porque perroSanxe psicópata criminal familia de corruptos hijodeputa dimisión sentarlo ante un tribunal militar por altas traiciones y crímenes de lesa humanidad.

Que hay quesplicarlo to, cohone.
1 K 22
Atusateelpelo #12 Atusateelpelo *
#10 Eso esta muy bien para los que os gusta pelearos de uno u otro bando (desde ayer estareis disfruntando como gochines en el lodazal).

Yo tiendo a ser bastante pragmatico y, por lo que sea, prefiero saber los hechos (en este caso la sentencia para conocer la base de la condena) antes opinar.

Edito: ya se que eso esta mal visto por MNM, donde prima opinar sentenciar (sic) apoyado en la barra del bar y con el palillo en la boca, pero es lo que hay conmigo...
0 K 13
Supercinexin #15 Supercinexin
#12 Yo desde ayer estoy bastante triste de ver cómo la derecha ha corrompido y destruido completamente la Justicia en España, y cómo un puñado de jueces intentan dar un golpe de Estado subvirtiendo la Democracia en contra del Gobierno.

En cuanto a la sentencia, continúa sin haber ninguna prueba contra el FGE y sí varios testimonios que le exculpan.

Los equidistantes extremocentristas ni de unos ni de otros podéis esperar a que sus señorías redacten un texto que no os váis a leer. La gente normal, con dos dedos de frente, con capacidad de análisis objetivo, entendemos perfectamente qué es lo que está pasando aquí. Gracias.
0 K 19
Atusateelpelo #16 Atusateelpelo *
#15 En principio y sin conocer la sentencia (que tu no vayas a leerla no quiere decir que el resto no lo hagamos, al menos la parte importante) me parece que ha sido condenado sin pruebas...pero ayer oi de refilon algo que me hizo dudar y hasta que no sepa la base de la condena no quiero opinar alegremente.

Eso te lo dejo a ti, y otros, que eres el mas listo del lugar y no necesitas pruebas para sentenciar (anda, como dices que han hecho los jueces!!! que ironia).

Los equidistantes, al…   » ver todo el comentario
0 K 13

menéame