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Entrevista a Carlos cuerpo, vicepresidente primero del gobierno

Entrevista a Carlos cuerpo, vicepresidente primero del gobierno  

José Luis Sastre entrevista a Carlos Cuerpo, el nuevo vicepresidente primero del gobierno de Pedro Sánchez.

| etiquetas: carlos cuerpo , economía , inflación
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