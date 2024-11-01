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Entrevista a Mr.Ajoy  

El runner Mr. Ajoy nos explica el tipo de entrenamiento que hace para prepararse para la maratón Titane Octane.

| etiquetas: mr. , ajoy , chawla , runner , maratón
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1 comentarios
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#1 EduGallard0
Aviso para tod@s l@s que han pensado lo mismo que yo: NO es una parodia de M.Rajoy.
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