5
meneos
49
clics
Entramos en las tripas de la supertuneladora 'Mayrit', que excavará más de cinco kilómetros de la Línea 11 de Metro
Junto con uno de los ingenieros de caminos implicados en el proyecto, recorremos la pesada maquinaria que ha sido diseñada exclusivamente para esta obra faraónica
#1
sorecer
A ver si esta vez no hunden casas de ningún barrio...
2
K
35
#3
FueraSionistasdeMeneame
Las mejores supertuneladoras, las de Mayrit
0
K
12
#5
Blacloud
Siempre que veo una entradilla y descripción donde no se especifica de qué ciudad habla, el 80% de las veces es Madrid. Como si España no tuviera más ciudades con linea 11 de metro.
0
K
6
#2
Aas59
Para inversiones en Madrid si que hay dinero, para que el resto del pais tenga tren, ya no.
Penalty a favor del Real Madrid!!!!!
1
K
-3
#4
El_dinero_no_es_de_nadie
#2
Las inversiones en el metro depende de la Comunidad de Madrid, mientras que el tren y cercanías depende del Ministerio de Transporte.
Tu comparación no es acertada.
0
K
9
