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Entra en su casa y le lame los pies mientras dormía: le dan 6 años de cárcel

Entra en su casa y le lame los pies mientras dormía: le dan 6 años de cárcel

Cristian Alejandro Solorio Anguiano fue condenado por allanamiento de morada con intención de cometer un acto sexual y acoso grave. Solorio vio a la mujer en su trabajo y “inmediatamente se obsesionó con ella”. Solorio esperó a que el padre de la mujer saliera y entró por la fuerza después de la medianoche. La víctima se despertó y encontró a Solorio chupándole y mordiéndole los dedos de los pies, otros familiares entraron en la habitación, le pidieron que abandonara la casa y huyó. Solorio deberá registrarse como delincuente sexual de por vida

| etiquetas: california , modesto , acoso , pies
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5 comentarios
5 1 0 K 74 actualidad
Connect #1 Connect
Que verguenza que te encuentran lamiendo los pies a alguien y te tengan que decir que te vayas. Y además que acaben en prisión, y cuando te pregunten porque estás ahí tener que decir que por ser un "chupador de pies". Lamentable. Da verguenza ajena xD
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daphoene #3 daphoene
#1 Habría que ver los pies en cuestión para opinar, lo mismo lo merecen... xD
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Feindesland #4 Feindesland
Registrado como delincuente sexual d epor vida.

:palm:

joer...
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#2 Xoche
Es tal el nivel intelectual de ese pais que hay que poner una foto de los pies? No es de extrañar que tanta gente haga uso de la IA. Los cerebros no dan para mas...
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Bilardezz #5 Bilardezz
los perjumenes naturales de las mujeres que vuelven a algunos locos.. seguro que este tipo tiene sensibilidad especial a esas feromonas de los pinrreles feminos.
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menéame