Entra en su casa y le lame los pies mientras dormía: le dan 6 años de cárcel

Cristian Alejandro Solorio Anguiano fue condenado por allanamiento de morada con intención de cometer un acto sexual y acoso grave. Solorio vio a la mujer en su trabajo y “inmediatamente se obsesionó con ella”. Solorio esperó a que el padre de la mujer saliera y entró por la fuerza después de la medianoche. La víctima se despertó y encontró a Solorio chupándole y mordiéndole los dedos de los pies, otros familiares entraron en la habitación, le pidieron que abandonara la casa y huyó. Solorio deberá registrarse como delincuente sexual de por vida