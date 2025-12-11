edición general
“Me entiende mejor que mi pareja”: así empiezan las infidelidades con ChatGPT que están rompiendo relaciones

Cada vez más parejas viven conflictos por vínculos emocionales y eróticos con la inteligencia artificial, una forma de infidelidad que no necesita de otra persona y que redefine la confianza o la intimidad.La forma en que se es infiel está cambiando. Ya no hace falta otra persona para romper la confianza en pareja: basta con una inteligencia artificial. Lo que hace unos años habría parecido un argumento de ciencia ficción, y que muchos aún creen que “queda muy lejos”, es ya una realidad que comienza a crecer.

#1 Khanbaliq
Básicamente, follas lo mismo que con ella pero, al menos, ChatGPT te da la razón siempre.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Al final ChatGPT va a ser una robopolingui. :-D
vicvic #6 vicvic
Creo que hay gente que no tiene muy claro que está hablando con un programa informático...
#9 DatosOMientes
Viendo las ilusiones mentales que sufre gente como las de los bebés reborn o la de gente que trata como a un ser humano real las aplicaciones de "novias" IA, que esto pase con ChatGPT me parece "normal".
MisturaFina #8 MisturaFina
A la gente le encanta creerse cualquier mentira. Ya estan predispuestos a ello. Da igual que pongas un carte de precaución. La gente se lo traga todo y despues se queja.
#7 NanakiXIII
El uso de un consolador no se considera infidelidad pero vincularte emocionalmente con él, sí. En el mundo de "el amor es un constructo social" en el fondo la cosa no va de sexo, sino de amor. Es curioso.
#2 pandasucks
No se, tu sabrás
Asimismov #3 Asimismov
#2 primero aprende a poner tildes y luego sabrás más.
#5 pandasucks
#3 No me entiendes, ya te he dicho que no se.
