“Me entiende mejor que mi pareja”: así empiezan las infidelidades con ChatGPT que están rompiendo relaciones

Cada vez más parejas viven conflictos por vínculos emocionales y eróticos con la inteligencia artificial, una forma de infidelidad que no necesita de otra persona y que redefine la confianza o la intimidad.La forma en que se es infiel está cambiando. Ya no hace falta otra persona para romper la confianza en pareja: basta con una inteligencia artificial. Lo que hace unos años habría parecido un argumento de ciencia ficción, y que muchos aún creen que “queda muy lejos”, es ya una realidad que comienza a crecer.