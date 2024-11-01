edición general
3 meneos
2 clics
Entidades avisan de acciones contra Igualdad si mantiene los requisitos “ideológicos” en sus subvenciones

Entidades avisan de acciones contra Igualdad si mantiene los requisitos “ideológicos” en sus subvenciones

El Ministerio de Igualdad quiere modificar dos órdenes ministeriales que regulan subvenciones públicas. Las organizaciones alertan de que la introducción del reconocimiento expreso de la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres vulnera principios fundamentales. Un total de 35 entidades del tercer sector han señalado al Ministerio de Igualdad por su pretensión de introducir modificaciones en las bases reguladoras de determinadas subvenciones públicas que, consideran, son de corte “ideológico”.

| etiquetas: subvenciones , ideologías , entidades
2 1 0 K 30 actualidad
2 comentarios
2 1 0 K 30 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
ah, chiringuitos quejándose de no poder seguir viviendo de los demás, de las subvenciones, porque han cambiado las condiciones de las mismas... han pensado en abrir un chiringuito antiputas? o mejor aún: en vivir de vuestro trabajo y no de las subvenciones? trabajar? jamás, antes me hago antiputas! (y pasado un tiempo, cuando se les pasó el berrinche, se hicieron antiputas y siguieron sin trabajar)
0 K 14
Asimismov #2 Asimismov
Pasar del corte y confección al corte ideológico, será trend topic en 2027.
0 K 12

menéame