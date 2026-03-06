edición general
Una entidad vinculada a CCOO despide a su plantilla y cerrará tras 40 años asesorando a inmigrantes

Parte de los empleados achacan el cierre del CITE a un intento de evitar el pago de un millón de euros a una antigua abogada, mientras que la empresa alega dificultades económicas

wata #1 wata
Cuando los sindicatos se transforman en empresas es lo que pasa.
