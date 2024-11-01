Ensamblar tu propia memoria RAM ahora es aún más barato recurriendo a módulos SO-DIMM  

A finales del mes pasado hablábamos del modder ruso Vik-on y de su forma de conseguir ensamblar memoria RAM DDR5 a un precio mucho más asequible que comprándola en tienda. La idea era bastante sencilla, ir a AliExpress y comprar unos PCB vacíos para módulos de memoria RAM. El siguiente paso era comprar chips de memoria DDR5 para el mismos soldarlos y crear sus propios módulos de memoria ahorrando algo de dinero. Ahora la historia va un paso más allá al descubrir que puede abaratar enormemente fabricar estos mismos módulos de memoria.
Lo que no cuenta es las pérdidas de rendimiento que seguro producen esos engendros.
¡¡Pues me construiré mi propia memoria RAM!! ¡¡Con casinos!! ¡¡Y furcias!! Es más, ¡¡Paso de los casinos!! Al cuerno todo...
En los diversos errores que cometas para aprender a hacerlo bien pues tirarás unos buenos dineros.
No solo necesitarás desoldar y soldar los nuevos chips de memoria. Sino que también necesitas un PCB compatible, herramientas de trabajo especializadas, y claro, que tu placa base acepte bien estas memorias y su firmware. Incluso gracias a sus conocimientos indica que puede crear memoria aún más barata con módulos de 8 GB. Pero no compensa debido a que se complica la elección del PCB a cambio de tener módulos de menor capacidad.