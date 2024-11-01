Ensamblar tu propia memoria RAM ahora es aún más barato recurriendo a módulos SO-DIMM  

A finales del mes pasado hablábamos del modder ruso Vik-on y de su forma de conseguir ensamblar memoria RAM DDR5 a un precio mucho más asequible que comprándola en tienda. La idea era bastante sencilla, ir a AliExpress y comprar unos PCB vacíos para módulos de memoria RAM. El siguiente paso era comprar chips de memoria DDR5 para el mismos soldarlos y crear sus propios módulos de memoria ahorrando algo de dinero. Ahora la historia va un paso más allá al descubrir que puede abaratar enormemente fabricar estos mismos módulos de memoria.