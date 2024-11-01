edición general
Ensamblar tu propia memoria RAM ahora es aún más barato recurriendo a módulos SO-DIMM

A finales del mes pasado hablábamos del modder ruso Vik-on y de su forma de conseguir ensamblar memoria RAM DDR5 a un precio mucho más asequible que comprándola en tienda. La idea era bastante sencilla, ir a AliExpress y comprar unos PCB vacíos para módulos de memoria RAM. El siguiente paso era comprar chips de memoria DDR5 para el mismos soldarlos y crear sus propios módulos de memoria ahorrando algo de dinero. Ahora la historia va un paso más allá al descubrir que puede abaratar enormemente fabricar estos mismos módulos de memoria.

Ovlak #4 Ovlak
Como en el chapuzas informático sólo se dedican a pisar contenido ajeno como si descubrieran la pólvora, no se han dignado ni a investigar la existencia de adaptadores de SO-DIMM a DIMM que te arreglan el problema sin necesidad de ponerse a quemar chips.
frg #6 frg *
#4 Lo dice en el artículo.

Lo que no cuenta es las pérdidas de rendimiento que seguro producen esos engendros.
Lyovin81 #3 Lyovin81
Así que no hay memoria RAM a precios razonables ¿Eh?
¡¡Pues me construiré mi propia memoria RAM!! ¡¡Con casinos!! ¡¡Y furcias!! Es más, ¡¡Paso de los casinos!! Al cuerno todo...
#5 crissis *
#3 ¡Y paso de la RAM!
Skiner #2 Skiner *
Claro, eso si eres un fenómeno de la soldadura, tienes soldador y conocimientos :wall:
En los diversos errores que cometas para aprender a hacerlo bien pues tirarás unos buenos dineros.
No solo necesitarás desoldar y soldar los nuevos chips de memoria. Sino que también necesitas un PCB compatible, herramientas de trabajo especializadas, y claro, que tu placa base acepte bien estas memorias y su firmware. Incluso gracias a sus conocimientos indica que puede crear memoria aún más barata con módulos de 8 GB. Pero no compensa debido a que se complica la elección del PCB a cambio de tener módulos de menor capacidad.
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Apúntate a la nueva moda: buscar y refinar tu propio cobre y silicio para fabricar tus memorias RAM más económicas!
