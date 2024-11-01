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Ensalada de pamplinas. Receta con la planta silvestre más deliciosa

Ensalada de pamplinas. Receta con la planta silvestre más deliciosa

La receta de hoy si que es de temporada y lo que vamos a hacer es una ensalada de pamplinas, una de las mejores hierbas silvestres que podemos ver. Entiendo que muchos no conocéis las pamplinas, que también podemos llamarlas según el lugar como birujas, regajos, corujos, corugos, marujas, berujas, hierba de manantial. Las pamplinas (como las conocí en Extremadura) son una hierba silvestre que crece en zonas de manantiales, cerca de los abrevaderos y en zonas de aguas limpias y se suelen dar con las últimas lluvias del invierno, por lo que

| etiquetas: ensalda , planta , silvestre , deliciosa
4 0 0 K 84 Cocíname
8 comentarios
4 0 0 K 84 Cocíname
#7 amusgada *
#5 siendo quercus me lo creo, pa mí que no es muy del Cantábrico y por eso no la vi en mi vida ni se me ocurre nombre "propio". Bicheando veo que sí son primos del berro (Magnoliopsida) www.directoalpaladar.com/ingredientes-y-alimentos/corujas-pamplinas-qu
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cocolisto #3 cocolisto
¿Estoy equivocado o se denominan también berros?
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#4 amusgada
#3 por la pinta tamién tuve que buscarlo, porque los berros (Nasturtium officinale) crecen tb cerca de fuentes de agua pero parecen 2 taxones diferentes, son Montia fontana las pamplinas
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felpeyu2 #5 felpeyu2
#4 En algunos sitios encontré que dicen que son Stellaria media las pamplinas, por ejemplo: www.revistaquercus.es/noticia/5491/hierbas-comunes/la-util-y-valiosa-p
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LaLaLari #6 LaLaLari
#3 El berro es distinto, aunque parecido. A la pamplina en mi pueblo se la conoce como perifollos.
Si te gustan los berros, la pamplina te encantará, es de sabor mas fino y menos amargo.
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cocolisto #8 cocolisto
#6 Siempre me han encantado todo tipo de hierbajos. De pequeño las collejas las encontraba por todas partes así como los berros. Hoy cerca de donde vivo, lo más accesible es el diente de león para las ensaladas. :-S
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MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Buster Keaton aprueba este meneo
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nosomosnaiderl #1 nosomosnaiderl
Bah, pamplinas.
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menéame