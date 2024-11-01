Ensalada de pamplinas. Receta con la planta silvestre más deliciosa

La receta de hoy si que es de temporada y lo que vamos a hacer es una ensalada de pamplinas, una de las mejores hierbas silvestres que podemos ver. Entiendo que muchos no conocéis las pamplinas, que también podemos llamarlas según el lugar como birujas, regajos, corujos, corugos, marujas, berujas, hierba de manantial. Las pamplinas (como las conocí en Extremadura) son una hierba silvestre que crece en zonas de manantiales, cerca de los abrevaderos y en zonas de aguas limpias y se suelen dar con las últimas lluvias del invierno, por lo que