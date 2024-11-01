Enresa licita la obra millonaria para una planta solar fotovoltaica en El Cabril destinada al autoconsumo

El contrato tiene un valor cercano a los 9 millones y producirá un megavatio de potencia. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación para la construcción de una planta solar fotovoltaica de 1 megavatio de potencia nominal en el Centro de Almacenamiento de Residuos Radiactivos de El Cabril. El proyecto busca transformar el modelo energético de esta instalación mediante el fomento del autoconsumo.