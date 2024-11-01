Enjambres de buques petroleros aparecen de repente sobre el mar: Irán enciende los sistemas de navegación y da un giro en su estrategia

El mundo es un lugar cada día más extraño y las grandes decisiones a veces cogen a contrapié a quienes tratan de entenderlas. Es lo que ha ocurrido con la medida tomada hace unos días por Irán: activar repentinamente los sistemas de navegación de sus barcos petroleros para que prácticamente cualquiera pueda ver cuánto petróleo llevan y a dónde. Este giro de 180 grados en la estrategia de Teherán se produce pocos meses después de que el régimen pactara un alto el fuego con Israel auspiciado por EEUU tras una serie de ataques continuos
| etiquetas: barcos petroleros , irán
Me cuesta creer que hoy en día sea posible ocultar "enjambres de petroleros" Unos pocos, quizás, pero enjambres ... Esos barcos tendrán una ruta que se seguir y habrá otros barcos que les vean.