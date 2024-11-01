Los petroleros de Irán han activado de nuevo sus transmisores AIS (ING)

La mayoría de los petroleros de bandera iraní ahora están transmitiendo adecuadamente a través de AIS sin falsificar por primera vez desde 2018. “No parece ser un hackeo cibernético remoto ya que, en su mayor parte, los petroleros de NITC generalmente apagan sus transpondedores AIS en lugar de falsificar sus ubicaciones, pero sucedió el día en que Trump visitó el Medio Oriente después de un cese de las hostilidades” dice Samir Madani.