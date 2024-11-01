edición general
3 meneos
9 clics
Los petroleros de Irán han activado de nuevo sus transmisores AIS (ING)

Los petroleros de Irán han activado de nuevo sus transmisores AIS (ING)

La mayoría de los petroleros de bandera iraní ahora están transmitiendo adecuadamente a través de AIS sin falsificar por primera vez desde 2018. “No parece ser un hackeo cibernético remoto ya que, en su mayor parte, los petroleros de NITC generalmente apagan sus transpondedores AIS en lugar de falsificar sus ubicaciones, pero sucedió el día en que Trump visitó el Medio Oriente después de un cese de las hostilidades” dice Samir Madani.

| etiquetas: petrolero , irán , activa , transmisor , ais , petróleo
3 0 0 K 39 actualidad
3 comentarios
3 0 0 K 39 actualidad
jm22381 #1 jm22381
El mercado petrolero lo está tomando como una señal de que Trump está a punto de llegar a un acuerdo sin sanciones con Irán. No hace falta decir que el precio del petróleo quedaría absolutamente destruido, sellando el destino de Putin :roll:
0 K 16
makinavaja #2 makinavaja
Eso es que están seguros de que no van a secuestrarlos los EEUU.....
0 K 12
Herumel #3 Herumel *
Hay tenéis a los tan encumbrados Sionistas que nos hacen creer a todos, que todo lo saben, todo lo pueden y todo lo controlan.... Pues no, no es así, ni el Mossad, lo sabe todo, ni el ejército israelí es omnipotente, ni su diplomacia es tan de hierro... Parece que tiene fisuras.
0 K 11

menéame