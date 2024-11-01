El engaste de jade en un molar plantea nuevas preguntas sobre la práctica odontológica maya [Eng]  

Un único diente procedente del Museo Popol Vuh está atrayendo la atención de los investigadores que estudian restos de la antigua civilización maya. El ejemplar es un molar inferior con una pequeña piedra verde incrustada en el centro de su superficie oclusal (de masticación). El material ha sido identificado como jadeíta. Si bien las incrustaciones de piedra están bien documentadas en contextos mayas, se encuentran casi exclusivamente en los dientes anteriores (frontales); su colocación dentro de un molar parece no haber sido documentada previ