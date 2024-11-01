edición general
4 meneos
24 clics
El engaste de jade en un molar plantea nuevas preguntas sobre la práctica odontológica maya [Eng]

El engaste de jade en un molar plantea nuevas preguntas sobre la práctica odontológica maya [Eng]  

Un único diente procedente del Museo Popol Vuh está atrayendo la atención de los investigadores que estudian restos de la antigua civilización maya. El ejemplar es un molar inferior con una pequeña piedra verde incrustada en el centro de su superficie oclusal (de masticación). El material ha sido identificado como jadeíta. Si bien las incrustaciones de piedra están bien documentadas en contextos mayas, se encuentran casi exclusivamente en los dientes anteriores (frontales); su colocación dentro de un molar parece no haber sido documentada previ

| etiquetas: maya , odontología , jade , molar
3 1 2 K 67 Arqueología
8 comentarios
3 1 2 K 67 Arqueología
Moderdonia #1 Moderdonia
Hay que reconocer que los Mayas llevaban una vida de muchos sacrificios.
5 K 56
Apotropeo #3 Apotropeo
#1 y unos pantalones muy apretados
2 K 28
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 Paradójicamente, el cuidado bucal lo resolvían con dejadez.
2 K 39
cocolisto #7 cocolisto
#1 Mientras aquí los "civilizados"andábamos con la inquisición,la quema de brujas las torturas a los que no eran religiosos y las guerras interminables con miles de muertos.Paracdar lecciones.
0 K 20
Moderdonia #8 Moderdonia
#7 no es un intento de dar lecciones. Solo es una broma :-)
0 K 16
Oghaio #2 Oghaio
La corona muestra una cavidad en forma donde se asienta la piedra, mantenida en su lugar por una sustancia de unión. Los escaneos muestran cambios dentro del diente que se producen en el tejido vivo. La cámara de pulpa muestra una fuerte calcificación, una respuesta que se desarrolla con el tiempo. Esto indica que el procedimiento se llevó a cabo mientras el individuo estaba vivo. Es absolutamente asombroso.
1 K 40
#6 dasafu
Hacían empastes para la caries con Jade.
0 K 9

menéame