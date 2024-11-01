[Eng] Cambios genéticos que transformaron a los caballos salvajes en compañeros montables

Un estudio genómico pionero ha esclarecido la trayectoria evolutiva del caballo, arrojando luz sobre las complejas transformaciones genéticas que permitieron a esta especie no solo ser domesticada, sino también convertirse en un socio fundamental para el avance de la civilización humana. Mediante el análisis de secuencias de ADN antiguas y 266 marcadores asociados a rasgos a lo largo del tiempo, los investigadores han desentrañado la intrincada interacción entre la variación natural y la selección humana que moldeó la biología del caballo moder